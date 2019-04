Gabriella Carlucci, già deputata di Forza Italia e showgirl, è stata condannata per danno erariale dalla Corte dei conti nella vicenda dei rimborsi ingiustificati concessi alla responsabile degli uffici della contabilità di Margherita di Savoia, Comune in provincia di Barletta-Andria-Trani di cui è stata sindaca dal 2010 al 2012. La sorella di Milly dovrà pagare una cifra di 1600 euro. Insieme a lei, sono stati condannati la stessa ex ragioniera del Comune Maria Anna Tornisiello, il segretario comunale e i componenti della giunta.

Secondo i giudici, l’ex ragioniera Tornisiello si sarebbe indebitamente attribuita alcune indennità relative alla trasferte e soprattutto ai progetti di recupero dell’evasione fiscale. In totale, scrive il Mattino, il danno è quantificabile in 130mila euro, contestati dall’allora viceprocuratore Pierpaolo Grasso.