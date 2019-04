Il vicepremier interviene al tavolo permanente per lo Sviluppo assieme ad altri 4 ministri del M5s: "Lo scudo non avrà più effetti da agosto", promette. Si attende di leggere la norma, inserito nel dl Crescita approvato nella notte. Il centro della città è stato "blindato" con un'ampia "zona rossa" per 'controllare' la protesta degli ambientalisti

“Abbiamo tolto l’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva”. L’annuncio di Luigi Di Maio arriva in una Taranto blindata per il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di sviluppo al quale partecipano il vicepremier e altri 4 ministri pentastellati. La norma – che era stata preannunciata negli scorsi mesi – è contenuta nel decreto Crescita, approvato nella notte a Palazzo Chigi, e sarà valida da agosto. Bisognerà ora comprendere il perimetro dell’abolizione, che era già stata contestata da ArcelorMittal. La nuova proprietà chiedeva “certezza del diritto” e aveva ricordato di aver acquistato l’Ilva sulla base di regole concordate con il governo italiano. Dall’altro lato, la Consulta era stata chiamata ad esprimersi sull’incostituzionalità dell’immunità, che era stata estesa fino al 2023, dal gip di Taranto.

“Soni qui per dire che ieri in consiglio dei ministri abbiano abolito l’immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di potere godere di alcune esimenti legate a reati ambientali e legate ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto”, ha detto il vicepremier. “L’esimente penale – ha aggiunto – aveva vita altri 4 anni e mezzo, da agosto invece non avrà più effetti nel nostro ordinamento”. Prudente il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che dice di “voler leggere la norma”, mentre il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, parla di “propaganda” poiché “l’immunità non ha più alcun effetto dal 30 marzo, come aveva ben spiegato il gip di Taranto”.

video di Francesco Casula

Per quanto riguarda le altre “linee di intervento”, il vicepremier ha spiegato che si “fondano su risorse che vanno spese e accelerate” e saranno quattro: salute e bonifiche, sanità e sociale con “300 milioni per realizzare un nuovo presidio sanitario ma anche per un piano di acquisti delle attrezzature per i presidi di tutto il territorio”, oltre alla riqualificazione del territorio urbano e rurale e innovazione. Nel dettaglio, i primi interventi prevedono un intervento da 200 milioni per l’ospedale San Cataldo, 70 milioni in attrezzature mediche e 30 milioni a disposizione dei nuovi commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria per un “piano di sostegno” alle famiglie dell’area tarantina in maggiore difficoltà economica.

Il tavolo, iniziato poco dopo le 10, si è riunito in prefettura, attorno alla quale è stata istituita una “zona rossa” molto ampia per non permettere agli ambientalisti di avvicinarsi al luogo della riunione. Il centro di Taranto è “blindato” da new jersey in cemento e camion delle forze dell’ordine, anche a causa delle forti contestazioni ricevute dai parlamentari tarantini del M5s nelle poche uscite pubbliche dopo il via libera del governo all’ingresso di ArcelorMittal negli impianti.

Le associazioni rinfacciano ai Cinque Stelle – che non ha più rappresentanti locali in consiglio comunale, poiché tutti hanno abbandonato il Movimento – la mancata “chiusura del mostro”, promessa nel corso della campagna elettorale, e negli ultimi mesi le proteste si sono fatte più vibranti a causa di alcune prese di posizione di deputati e senatori dopo la pubblicazione dei dati Arpa sull’inquinamento nel corso della seconda parte del 2018. Il deputato jonico, Giovanni Vianello, era arrivato a parlare di “pseudo ambientalisti” che “fomentano allarmismo”.

Martedì sera, invece, in un post su Facebook in vista del suo arrivo a Taranto, Di Maio aveva usato toni molto distensivi: “Conosco benissimo il clima di rabbia e frustrazione in cui versano le persone di quel territorio – ha scritto – Una rabbia che col tempo si è fatta sempre più accesa e che ha deciso di non guardare più in faccia nessuno. E come dargli torto? Dopo decenni di soprusi la fiducia la perderebbe chiunque. Non avrò quindi io la presunzione di pretenderla già da domani. Ci potranno anche essere delle proteste o delle contestazioni e saranno comprensibili, ma quello che chiedo a tutti i cittadini di Taranto è di ascoltare cosa stiamo mettendo su questo tavolo.”