I vigili del fuoco, come ha riferito l’agenzia Lusa, hanno confermato la presenza di feriti ma non hanno fornito cifre. Secondo le ricostruzioni, l’autobus sarebbe precipitato mentre viaggiava lungo una scogliera vicino a Santa Cruz. Anche il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, sta raggiungendo il luogo dell'incidente

Stavano viaggiando su un bus turistico su un promontorio vicino a Santa Cruz, sull’isola portoghese di Madeira, quando l’autista, affrontando una curva, ha perso il controllo del mezzo che è precipitato in una scarpata e fermandosi dopo essere finito contro una casa. Sono morti così 28 turisti, 11 uomini e 17 donne secondo quanto riferisce il sindaco della cittadina Filipe Sousa, tutti di nazionalità tedesca e in vacanza nel luogo di villeggiatura iberico. Secondo le prime ricostruzioni del quotidiano portoghese Correio da Manha, a bordo del mezzo viaggiavano 57 persone, tutti connazionali, che erano ospiti dell’unità alberghiera di Quinta Splendida e si stavano trasferendo a Funchal. Sul posto sta andando anche il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.

I vigili del fuoco, come ha riferito l’agenzia Lusa, hanno confermato la presenza di diversi feriti, alcuni dei quali sono già stati trasferiti in ospedale, ma non hanno fornito cifre precise. Tra questi ci sono anche il conducente e la guida turistica, sopravvissuti all’incidente, come riporta il Diario de Noticias. Diciannove mezzi sono al momento coinvolti nelle operazioni di soccorso.