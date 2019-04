“Il ministro in audizione ha detto cose normalissime, chiaro che ci sono le clausole di salvaguardia, come esistono da 7 anni a questa parte, ma sono sempre state sospese, cosa che accadrà anche quest’anno”. Così Claudio Borghi (Lega) commenta le dichiarazioni del ministro Tria durante l’audizione sul Def. Gli fa eco il deputato pentastellato Francesco D’Uva: “Il governo non ha alcuna intenzione di aumentare l’Iva o di creare nuove tasse”