La guglia della cattedrale di Notre Dame è crollata a causa dell’incendio che sta devastando il monumento. Decine di persone in lacrime osservano l’incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame. L’area del monumento è stata isolata, il perimetro di sicurezza è estremamente ampio proprio per le dimensioni dell’incendio, che ha già provocato il crollo delle impalcature allestite per i lavori di restauro programmati e in parte svolti.