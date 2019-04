Un grande incendio sta divorando la cattedrale Notre-Dame di Parigi. Una enorme nube di fumo si solleva dal tetto della chiesa, che è letteralmente invaso dalle fiamme. “Un terribile incendio è in corso alla cattedrale di Notre-Dame de Paris – su Twitter la sindaca della capitale, Anne Hidalgo – I pompieri di Parigi stanno tentando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto in stretto contatto con la diocesi di Parigi. Invito tutte e tutti a rispettare il perimetro di sicurezza”. A causa dell’incendio il presidente Emmanuel Macron ha rinviato l’intervento di stasera in tv in cui avrebbe dovuto annunciare attese riforme.

Il rogo si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro. In particolare, sono state rimosse 16 sculture in rame – le statue di Gesù, dei 12 apostoli e i simboli degli evangelisti- che sarebbero dovute tornare al loro posto nel 2021. I pompieri confermano l’incendio è “probabilmente” legato ai lavori di ristrutturazione.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019

L’intera Ile-de-la Cité, dove sorge la cattedrale, è isolata, i turisti – molto numerosi – sono dall’altra parte della Senna e fissano le fiamme che stanno interessando il tetto e la guglia del monumento gotico. L’evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza è stato disposto dalle forze di sicurezza. Diversi elicotteri sorvolano la zona. Secondo quanto riferisce il portavoce della chiesa, che è il monumento storico più visitato d’Europa, l’incendio è divampato intorno alle 18.50.

Che spengano il fuoco presto, mi sta piangendo il cuore!! #NotreDame pic.twitter.com/4uttC593pN — Gian Maria Sainato (@giansainato) 15 aprile 2019

ORA PER ORA

+++ Ore 20.17 – Le Figaro: “Il tetto è crollato” +++

Il tetto della cattedrale di Notre Dame, devastata da un enorme incendio, è crollato. Lo riferisce l’edizione online del quotidiano Le Figaro.

Ore 20.12 – Macron: “Triste. Sta bruciando una parte di noi”

“Notre-Dame a Parigi è in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di veder bruciare questa parte di noi”. Così su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

Ore 20.06 – Macron si sta recando sul posto

Il presidente francese, Emmanuel Macron, che avrebbe dovuto annunciare attese riforme in diretta tv alle 20, ha rinviato l’intervento e si sta recando a Notre-Dame, la cattedrale divorata dalle fiamme di un enorme incendio.

Ore – 20.02 – Cittadini in lacrime davanti al rogo

Decine di persone in lacrime osservano l’incendio. L’area del monumento è stata isolata, il perimetro di sicurezza è estremamente ampio proprio per le dimensioni dell’incendio, che ha già provocato il crollo delle impalcature allestite per i lavori di restauro programmati e in parte svolti.

Ore 19.58 – Ministro Castaner: “Dispiegato dispositivo eccezionale”

“Un dispositivo eccezionale è stato dispiegato dalla Prefettura di Polizia per neutralizzare questo violento incendio” di Notre-Dame. Così il ministro dell’Interno, Christophe Castaner in un tweet esprimendo il proprio “sostegno” e la sua solidarietà con i vigili del fuoco parigini “mobilitati per salvare il nostro patrimonio comune, nel cuore di Parigi”. Il ministro “condivide l’immensa emozione dei parigini e dei francesi”.

+++ Ore 19.56 – Collassata la guglia +++

E’ crollata, in fiamme, la parte superiore della guglia di Notre-Dame, simbolo della città di Parigi.



Ore 1948 – Trump: “Agire in fretta”

“E’ così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo. Occorre agire in fretta”. Così il presidente Usa, Donald Trump.

Ore 19.45 – Macron rinvia intervento in tv

A causa dell’incendio il presidente Emmanuel Macron ha rinviato l’intervento di stasera in tv in cui avrebbe dovuto annunciare attese riforme.