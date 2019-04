L’attacco alla città di el Azizia, poi un raid aereo su Ain Zara che però non ha centrato l’obiettivo e infine un altro che ha colpito la base militare di Rahbet Al-Deroua nella zona di Tajoura. Prosegue l’offensiva dell’Esercito nazionale libico fedele al generale Khalifa Haftar. Secondo quanto hanno riferito all’Ansa più fonti da Tripoli, le forze del feldmaresciallo della Cirenaica hanno conquistato la città che si trova circa 50 chilometri a sud della capitale. È proprio su quel fronte che, ormai dal 4 aprile scorso, si consuma la guerra tra l’esercito di Haftar e le forze fedeli al governo di accordo nazionale del premier Fayez Al Sarraj. Un conflitto fatto di imboscate e raid, senza una linea di fuoco definita, che ha provato oltre 13.500 sfollati in dieci giorni. Lo scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione nei dintorni della capitale, precisando che 4mila sono le persone che hanno lasciato le proprie case solo nelle ultime 24 ore.

“La comunità umanitaria è preoccupata per il numero crescente di vittime civili, compreso il personale medico. In appena una settimana, tre medici sono stati uccisi e cinque ambulanze sono state rese inservibili da schegge di proiettili”, si legge nella nota. L’Ocha informa che altre 4500 persone circa hanno richiesto l’evacuazione dalle aree colpite dal conflitto, ma solo per 600 è stato possibile garantire un’uscita sicura: “I bassi tassi di evacuazione sono dovuti agli scontri in corso e le segnalazioni sul targeting indiscriminato e deliberato dei veicoli per le ambulanze”. Il meccanismo di risposta rapida in Libia è stato attivato l’11 aprile – si legge nella nota – e in due giorni ha già raggiunto 2mila persone con un pacchetto base che include kit per l’igiene, razioni di cibo e altro materiale.

L’Esercito nazionale libico intanto punta dritto al centro del potere di Al Sarraj. Bombardamenti si segnalano a 15 chilometri dalla capitale, mentre le forze aeree del governo di Al Sarraj colpiscono a Gharyan, città più lontana da Tripoli rispetto a el Azizia dove le forze di Haftar sono appena entrate. Secondo l’Ansa, i combattimenti ora si concentrano attorno a Suani ben Adem, circa 25 chilometri da Tripoli. Il Corriere della Sera riporta l’arrivo delle colonne principali di Haftar fino alla depressione di Wadi Rabia, da dove partirà l’attacco vero e proprio verso il quartiere di Ain Zara. Siamo ormai alle porte della capitale.

Gli aerei dell’esercito nazionale libico, secondo Libya Observer, hanno colpito la base del 33esimo Reggimento Fanteria guidato da Bashir Khalafullah al-Maqni nella zona di Tajoura a est di Tripoli. Lì vicino un altro raid nella notte, di cui dà notizia la stessa testa, ha bombardato il campo di Sadawi, dove si trova un centro di detenzione per migranti. In questo raid non ci sarebbero state vittime, secondo la testata. Per l’Ansa l’obiettivo del raid su Ain Zara era un compound delle forze fedeli al governo di unità nazionale, ma i caccia hanno centrato una scuola elementare, fortunatamente chiusa.

Proprio il quartiere di Ain Zara, periferia sud-ovest di Tripoli, diventa strategico in questa guerra fatto soprattutto di annunci. Lì vicino, riferisce il Corsera, c’è un carcere dove le forze della capitale riferiscono di aver rinchiuso 75 soldati nemici. Haftar potrebbe puntare alla loro liberazione in un’azione che sarebbe in primis simbolica. Il generale della Cirenaica puntava a una guerra lampo e sperava quindi di arrivare in breve tempo a Tripoli. Il suo esercito avanza ma l’impressione è che il conflitto sia destinato a diventare ancora più duro.