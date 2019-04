Così il giudice per le indagini preliminari di Perugia Valerio d'Andria motiva le misure emesse nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all''arresto del segretario regionale Pd Gianpiero Bocci (ex sottosegretario, a destra nella foto) e dell'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini

“Un sistema illecito che in assenza di interventi dell’autorità giudiziaria è destinato a proseguire con le medesime modalità. La diffusività delle prassi illecite e la forza dei vincoli che legano gli indagati tra loro, derivanti dal fatto stesso di essere tutti beneficiati di tale sistema, rendono evidente il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie. Dall’altra parte, sono molteplici nelle conversazioni intercettate i riferimenti a concorsi da bandire e da gestire nel prossimo futuro con le medesime modalità…”. Così il giudice per le indagini preliminari di Perugia Valerio d’Andria motiva le misure emesse nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all”arresto del segretario regionale Pd Gianpiero Bocci (ex sottosegretario, a destra nella foto) e dell’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini.

L’intercettazione: “A Bocci è a Roma… gli porto le domande”

Proprio nelle intercettazioni, ottenute anche con l’uso dei trojan, emerge il nome di Bocci “. A parlare dell’esponente democratico è il dg dell’ospedale, Emilio Duca che parla con Alvaro Mirabassi, vicepresidente del Consiglio comunale di Perugia che “chiede di avere le tracce della prova scritta che si terrà il 16 maggio”. Il direttore generale lo tranquillizza dicendo avrebbe dovuto darle anche a Giampiero, un chiaro riferimento secondo gli inquirenti a Bocci. Nella seconda intercettazione e in altre a seguire si conferma, secondo il giudice, “la necessità avvertita da entrambi di far combaciare i diversi interessi clientelari, in particolare quelli segnalati dai predetti Barberini (assessore regionale alla Salute, ndr) e Bocci, al quale, ultimo, il Duca ripromette di consegnare le tracce scritte l’indomani”. Il gip riporta l’intercettazione nella quale Duca dice: “Ah, anche Bocci è a Roma, me lo ha detto lui, ora gli mando un messaggio e domani pomeriggio, quando tornava su, gli porto le domande“. Cuore dell’inchiesta almeno otto concorsi per assunzioni di una trentina tra medici, infermieri e personale ausiliario all’ospedale di Perugia, sui cui la Guardia di finanza sta indagando da mesi. Secondo l’accusa, i politici coinvolti hanno segnalato le persone da assumere ai vertici dell’azienda ospedaliera. I candidati individuati sono stati quindi messi nelle condizioni – ritengono gli inquirenti – di vincere i concorsi. In tal senso le procedure di selezione del personale sono state “condizionate illecitamente”.

Il gip di Perugia fa il punto sulle presunte interferenze dell’ex sottosegretario all’Interno “In particolare, Barberini e Bocci hanno indicato i soggetti da favorire nelle selezioni pubbliche e hanno ricevuto una pronta risposta da parte del direttore generale e del direttore amministrativo, i quali hanno garantito loro la comunicazione di notizie riservate, nonché un costante impegno volto a monitorare le procedure e ad assicurare il risultato sperato”. Continua il gip: “L’assessore regionale alla Sanità ha così condizionato quattro procedure di selezione del personale; l’allora onorevole, nonché sottosegretario all’Interno Giampiero Bocci, oggi segretario regionale del Pd, è intervenuto illecitamente in tre procedure. Proprio l’abile sfruttamento di un efficiente e solido sistema clientelare della stabile utilizzazione delle funzioni e del ruolo istituzionale rivestito per finalità illecite, convincono della necessità di una misura cautelare di tipo detentivo per fare fronte alle esigenze cautelari sopra ravvisate”.

Il gip: “Intervento in indagini in corso”

Tra le esigenze cautelari il giudice sottolinea come la procura abbia evidenziato che gli indagati “abbiamo cercato di intervenire nelle indagini in corso, sfruttando relazioni con appartenenti alle forze dell’ordine e anche ai massimi livelli. Essi, in effetti, hanno così ottenuto informazioni rilevanti che – ragiona il gip – hanno seriamente pregiudicato la continuazione delle indagini”. Il giudice non ha riconosciuto l’associazione a delinquere, così come contestata dalla procura “operante nell’azienda ospedaliera e volta a garantire mediante i reati più volte individuati di rivelazioni di segreti d’ufficio, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per il superamento delle selezioni ai candidati prestabiliti”, ma si è invece “senza dubbio di fronte a un sistema”. Per il gip si è di fronte a un “meccanismo clientelare diffusissimo di cui gli stessi indagati sembrano essere in qualche misura dei semplici ingranaggi”. Insomma, a quanto si legge nell’ordinanza, “non è affatto dimostrato che costoro abbiano agito in forza di un vincolo di natura associativa e non, invece, più semplicemente, di una prassi generalmente accettata e approfittando della disponibilità di ciascuno a commettere gli illeciti“.