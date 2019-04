“Stiamo lavorando in silenzio, l’obiettivo è zero campi rom”: lo ha ribadito Matteo Salvini in conferenza stampa a Parigi.” Noi – ha aggiunto – stiamo lavorando come Viminale con i sindaci per far integrare chi si vuole integrare e allontanare chi non si vuole integrare. L’obiettivo – ha insistito – alla fine del mio mandato è non avere più neanche mezzo campo rom. Perché non ce ne sono negli altri paesi europei” “Sto parlando con tutti i sindaci che hanno già chiuso campi rom”, ha continuato, aggiungendo che a Roma c’è una “eredità pesante che deriva da anni di incuria. Sicuramente trasferire dalla sera alla mattina 50, 60, 70 persone da questa a quella periferia non mi sembra un modo di agire intelligente”.