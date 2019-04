Le votazioni sugli emendamenti al ddl Codice rosso sono appena terminate. La deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, interviene per chiedere un minuto di silenzio per le vittime di femminicidio. La sua proposta, come ha successivamente confermato Siracusano, raccoglie il consenso e gli applausi anche dagli altri gruppi parlamentari. Ma il presidente di turno, Fabio Rampelli (FdI), pone il suo rifiuto: “Sentito il presidente della Camera, procederemo come in analoghe occasioni a un ricordo delle vittime in occasione della Giornata internazionale istituita dall’Onu, che è celebrata il 25 novembre“.