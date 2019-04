Il presidente del Consiglio, parlando con i giornalisti a Doha, ha risposto alle domande sulle tensioni dentro l'esecutivo. E ha confermato le pressioni dei suoi due vice sul ministro dell'Economia. Che in un colloquio con il Corriere della Sera si è sfogato: "Spazzatura contro di me. Se me ne vado poi i governi come reagiscono?"

“Il nostro obiettivo politico molto forte è procedere con i risarcimenti” ai risparmiatori truffati dalla banche nel modo più rapido possibile e “ho sollecitato il ministro Tria a procedere in questa direzione, c’è ancora qualche passaggio tecnico da fare”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Doha, ha affrontato il caso delle tensioni dentro il governo. E ha di fatto confermato le pressioni dei vicepremier sul titolare del dicastero all’Economia. Le resistenze del ministro, è la motivazione che arriva dal Mef, nascono dal fatto che mancano sentenze o arbitrati che abbiano stabilito la truffa e in assenza di questi atti si rischia l’intervento della Corte dei conti.

Proprio Tria, in un colloquio con il Corriere della Sera, ha parlato della accuse di favoritismo alla sua collaboratrice Claudia Bugno e degli attacchi arrivati soprattutto dal fronte M5s: “Spazzatura contro di me, ma l’intimidazione non passa. Come reagirebbero i mercati se andassi via dal governo?”. Nelle scorse ore Bugno ha rinunciato all’approdo in StMicroelectronics, azienda partecipata dello Stato, dopo essere finita al centro delle polemiche: a ottobre scorso il figliastro di Tria è stato assunto dall’azienda del suo compagno. Il ministro ha parlato di “un attacco spazzatura sul piano personale. Le cose possono apparire molto diverse a seconda di come si presentano”, e si è lamentato di presunte “violazioni della privacy”. “Mi chiedo”, ha detto, “chi è che passa ai giornalisti queste cose”. Tria ha anche respinto comunque qualunque ipotesi di dimissioni: “Sciocchezze. Se andassi via dovremmo vedere quale sarebbe la reazione dei mercati”.

Il passo indietro della Bugno non è ancora sufficiente per i 5 stelle. E a ribadirlo, in un’intervista a Repubblica, è stato il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Voglio vedere le dimissioni e mi domando come sia stata indicata per St Microelectronics visto che non ha quel tipo di percorso. Chi lavora per il Paese è benvenuto, chi lo fa per altre logiche si faccia un esame di coscienza”. Per i 5 stelle stamattina è intervenuto anche il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano: “Se Tria aveva queste preoccupazioni sulla sua firma da apporre a questo decreto”, ha detto ad Agorà su Rai3, “ce lo doveva dire quando è stata approvata la manovra, quando c’era il suo beneplacito. Nella manovra c’erano i soldi stanziati per la copertura di questi risarcimenti e quella manovra l’ha firmata Tria. Quindi se tu firmi una manovra e il Parlamento la vota tu, essendo esecutivo, hai il dovere, non il piacere o la scelta, di fare poi il decreto attuativo. Altrimenti non stai facendo il tuo lavoro”.

In difesa di Tria si è invece mobilitata Forza Italia. “Se va via Tria lo spread sale a 500”, ha detto il deputato Renato Brunetta a Radio anch’io su Rai Radio 1. “In questo momento è l’unica garanzia che questo paese non vada allo sfascio. Attaccarlo in un momento di questo genere, in cui lo spread sta risalendo, e oggi sarà probabilmente una giornata molto difficile per lo spread, è da irresponsabili e sfascisti”. Per la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini, “questo è ormai un governo di vietcong che si affrontano ogni giorno a colpi di guerriglia”. E ancora: “Il Tesoro è sotto assedio da parte dei partiti di maggioranza che pretendono il varo immediato dei rimborsi agli investitori truffati dalle banche fingendo di ignorare l’esistenza di vincoli ben precisi che ne impediscono l’elargizione indiscriminata, col rischio per chi firma il decreto di finire davanti alla Corte dei Conti“.