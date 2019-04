Un congegno rudimentale che poteva esplodere fatto con una pila, dei fili e della polvere. E una scritta in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico, a indicare il mittente: “Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova”, nota per le torture della polizia durante il G8. È questo il contenuto di un plico di piccole dimensioni indirizzato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha fatto scattare l’intervento degli artificieri della polizia a Palazzo Civico e sospeso la seduta del consiglio comunale. Per la Questura il congegno era “idoneo a esplodere” e il gesto sarebbe riconducibile “a soggetti appartenenti all’area anarco-insurrezionalista verosimilmente appartenenti alla cellula riconducibile all’Asilo“, il centro sociale sgomberato lo scorso 7 febbraio dalla polizia. Solo due giorni fa a Torino si è svolta la manifestazione anarchica culmine di una mobilitazione in corso ormai dal blitz delle forze dell’ordine dell’edificio che per 25 anni è stato la base delle attività di anarchici e antagonisti. Da allora è stata una escalation di arresti, scarcerazioni, denunce, dimostrazioni contro la sindaca. Soltanto sabato quattro persone sono state arrestate e sono comparse scritte di minacce contro la sindaca sui muri.

L’intervento degli artificieri è durato un paio d’ore e ora saranno ulteriori analisi a stabilire se il congegno artigianale contenuto nella busta poteva esplodere oppure no. Alla notizia del ritrovamento della busta, che ha fatto scattare la messa in sicurezza del Municipio da parte della polizia municipale, è andato in Comune anche il questore, Francesco Messina. Esprime “piena vicinanza e solidarietà alla sindaca di Torino dopo il gravissimo e vigliacco atto di cui è stata oggetto” il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che aggiunge: “Le istituzioni sono unite con fermezza e rigore a difesa della democrazia, non arretreranno di un passo davanti a chi usa la violenza e l’intimidazione”.