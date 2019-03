Due cariche della Polizia sono avvenute a Padova contro i partecipanti al corteo antifascista, formato da circa 300 persone e promosso dal centro sociale Pedro, che stava manifestando in risposta a quello, a poca distanza, di militanti di Forza Nuova contro la legge 194, nel giorno di apertura a Verona del Congresso mondiale della Famiglia.

Gli antagonisti avevano avuto l’obbligo di organizzare solo un sit-in in piazza delle Erbe ma si sono spostati dando vita a un corteo che ha fatto il giro di piazza dei Signori e che è stato successivamente bloccato da un cordone di forze dell’ordine in via Oberdan, in pieno centro storico.