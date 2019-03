Il messaggio del vicepremier M5s al consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca arriva proprio nella giornata in cui la questione venezuelana ha spaccato il M5S e la Lega a Strasburgo. Il Parlamento europeo ha adottato una nuova risoluzione che chiede libere, trasparenti e credibili elezioni presidenziali, e la conferma del riconoscimento di Juan Guaidò. Risoluzione votata dagli eurodeputati del Carroccio, mentre i pentastellati si espressi in modo contrario

“L’Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere”. È questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. Lo stesso consigliere di Donald Trump ha spiegato in un tweet di aver “incontrato il vicepremier Di Maio per parlare della cooperazione Stati Uniti-Italia sulla crisi in Venezuela, sulla gestione dei nostri rapporti con la Cina e della Nato”.

Il messaggio di Di Maio a Bolton arriva proprio nella giornata in cui la questione venezuelana ha spaccato il M5S e la Lega a Strasburgo. Il Parlamento europeo ha adottato una nuova risoluzione che chiede libere, trasparenti e credibili elezioni presidenziali, e la conferma del riconoscimento di Juan Guaidò, invitando gli Stati membri che non l’hanno ancora riconosciuto a farlo con urgenza. Una posizione votata dagli eurodeputati del Carroccio, mentre i pentastellati si espressi in modo contrario.

Nella precedente risoluzione sul Venezuela lo scorso gennaio M5S e Lega avevano marciato insieme, astenendosi nel voto di Bruxelles sul riconoscimento di Guaidò come presidente legittimo ad interim. La risoluzione era comunque passata. Tuttavia non è la prima volta che i due partiti seguono strade diverse in Europa: accadde ad esempio a settembre sul dossier delle sanzioni sull’Ungheria di Viktor Orban. Secondo il Movimento il testo è “sproporzionato” e “non favorisce il processo di pace”, quindi “coerentemente con la linea di politica estera del governo di Giuseppe Conte e con il voto espresso alla risoluzione” a gennaio, il M5S ribadisce che è dalla “parte del dialogo, della pace e del popolo venezuelano”. Per la Lega, invece, il “dittatore comunista Nicolas Maduro va spazzato via il prima possibile e va restituita la libertà al popolo venezuelano e alle centinaia di migliaia di italo-venezuelani affamati e perseguitati dal suo infame regime”.

La risoluzione odierna, la decima dall’inizio dell’attuale legislatura, passata con 310 sì, 120 contrari e 152 astenuti, ha registrato l’astensione del Pd, in linea con la stragrande maggioranza del Gruppo dei S&D, ma ha avuto l’appoggio di Forza Italia e FdI, oltre che dei Popolari, Alde e Ecr. Nel testo si chiede tra l’altro al “regime illegale di Maduro” di porre fine alla repressione contro giornalisti, leader politici e membri della squadra di Guaidó, compreso il suo capo di gabinetto, Roberto Marrero. I deputati condannano poi “i feroci atti di repressione e violenza” e ribadiscono la loro profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e politica. Proprio oggi il regime di Maduro ha revocato la carica di presidente del Parlamento venezuelano a Guaidò.