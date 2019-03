L’impatto è avvenuto intorno alle 18.40. E una settantina di passeggeri a bordo di due treni regionali su una tratta gestita da Ferrovie Nord si sono trovati sbalzati o scaraventati a terra. Momenti di panico che hanno trovato spiegazione nello scontro frontale avvenuto tra Arosio e Merone (Como). Sei persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state inviate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118: quattro ambulanze, due elicotteri da Como e Milano e due automediche che hanno prestato soccorso a una cinquantina di persone valutate in codice verde e che sono state visitate sul posto. In azione anche più squadre dei vigili del fuoco e gli uomini della Polfer. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Cantù, Erba, Sant’Anna, Lecco. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 – come ha comunicato Trenord – che riprendeva la corsa dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso e che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. Il treno 1665, partito da Milano Cadorna 17.38, sarebbe dovuto arrivare ad Asso alle 18.59. I convogli viaggiavano sullo stesso binario. La circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Asso tra Arosio e Merone ed è stato istituito un servizio di autobus. Trenord ha aperto un’inchiesta interna, ma le cause dell’impatto sembrano già chiare. Ora tocca all’autorità giudiziaria stabilire quando rimuovere i convogli, dopo che saranno stati effettuati i rilievi.

“Sto costantemente monitorando l’evolversi dei fatti di Inverigo – dice l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – tenendo informato il presidente Attilio Fontana. Il primo pensiero è per le persone rimaste ferite nell’incidente ferroviario: per fortuna non ci risultano feriti gravi. A loro va tutta la nostra vicinanza. Abbiamo immediatamente chiesto ai responsabili del servizio di fornire tempestivamente una relazione puntuale su quanto accaduto. Ci riserviamo di fare le valutazioni del caso non appena avremo tutti gli elementi a disposizione. Secondo le prime informazioni, però, lo scontro sarebbe stato causato da un errore umano, da un macchinista partito con il rosso”. “Due treni sullo stesso binario – dichiarano il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul e il segretario regionale Vinicio Peluffo – è una circostanza non deve accadere, evidentemente ci sono stati errori o mancanze nei sistemi di controllo. Ora si soccorrano i feriti ma chi gestisce il servizio ferroviario deve spiegare come sia potuto succedere e cosa farà perché non accada più. È passato poco più di un anno dal tragico fatto di Pioltello, francamente pensavamo che incidenti ferroviari in Lombardia non sarebbero più accaduti. Intanto chiediamo che martedì l’assessore riferisca in Aula per fare chiarezza sull’accaduto”. Per Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, “la sicurezza dei pendolari deve essere la priorità che ci dobbiamo dare perché sono ancora molti i margini di miglioramento dei trasporti. La stessa priorità dovrà essere assunta anche da chi governa Regione Lombardia”.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 marzo 2019

Il 12 luglio del 2016 in Puglia invece lo scontro tra due treni su un binario unico aveva provocato 25 morti e 50 feriti. Dopo la tragedia di Corato si era parlato molto degli standard di sicurezza del trasporto ferroviario. I treni che si muovono sulla rete Rfi devono rispondere agli stringenti criteri dell’Ansf, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ente terzo preposto al rilascio delle licenze e ai controlli. Chi invece opera sulle linee secondarie ha come controllore l’Ustif, l’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, un ente periferico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti organizzato in 7 divisioni interregionali che ha una normativa ovviamente affidabile ma meno stringente.