Papa Francesco è arrivato in Campidoglio. Al suo arrivo in auto, nell’area di Sisto IV, il Pontefice è stato accolto dalla sindaca Virginia Raggi, in tailleur nero e fascia tricolore, con cui ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto, tra gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano.

Circa 150 tra giornalisti, fotografi e cameramen accreditati in Campidoglio per la visita del Papa. Tra loro anche diverse testate straniere, una tv messicana, una canadese, una tedesca. A questi si aggiungono, a quanto si apprende, una novantina tra tecnici, giornalisti e operatori della Rai a lavoro sull’evento. Diversi lavoratori dei media sono in attesa ai piedi di Palazzo Senatorio, per poter raggiungere le rispettive ‘postazioni’ per seguire la visita, che in tutto sono cinque.