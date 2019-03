Un maxi incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza.

Nella notte 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani, dove volontari hanno assistito gli sfollati. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati ora stanno trovando sistemazione negli alberghi. Le difficoltà maggiori si sono avute per le persone anziane e diversamente abili che sono state raggiunte da pompieri e volontari nelle loro abitazioni e portate in salvo.”È stata una notte durissima. Per fortuna adesso stanno intervenendo i mezzi aerei e la situazione è meno grave” ha detto il vicesindaco di Cogoleto Marina Costa. “Il rogo è partito dalla parte alta ed è arrivato fino al mare. Ci sono più focolai. Al momento è difficile fare una prima stima – prosegue Costa – perché le fiamme sono ancora attive. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte”.

Sulla A10 Genova-Savona nel corso della notte il rogo ha colpito una vasta area fuori dalla competenza autostradale. È ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco che nella notte hanno disposto la chiusura del tratto compreso tra Arenzano e Savona per ragioni di sicurezza. Dalle 6 circa, è stato possibile riaprire il tratto tra Varazze e Savona, in entrambe le direzioni, mentre permane la chiusura, sempre in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, dove prosegue l’intervento dei vigili del fuoco. Lungo il percorso interessato dall’evento, a causa dei danni provocati dalle fiamme in alcuni punti all’arredo stradale, sono state installate riduzioni di carreggiata per consentire le immediate operazioni di ripristino da parte del personale della direzione del primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia intervenuto sul posto

video di Gabriele Galli