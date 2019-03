“Il vostro è stato un comportamento inutile. C’era una nave italiana in acque italiane. Non avete cognizione di quello che fate”. A dirlo, in Senato, l’ex senatore del M5s, Gregorio De Falco (ora nel Gruppo misto), che è intervenuto dopo la difesa, in Aula, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.