Il Porto vola ai quarti battendo 3-1 i giallorossi dopo i tempi supplementari. Polemiche per un episodio dubbio che l'arbitro Chakir ha deciso di non riguardare nello schermo del Var in pieno recupero. A Parigi il Manchester United elimina a sorpresa il Psg di Buffon, fresco di rinnovo: giocherà fino a 43 anni

Un’eliminazione che non va giù. La Roma saluta la Champions League, sconfitta ai supplementari 3-1 dal Porto allo stadio Do Dragao. Niente quarti di finale per i giallorossi, dunque, nonostante la vittoria dell’andata per 2-1. Lo stesso punteggio con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. Ma a far infuriare l’ambiente romanista, a partire dal presidente James Pallotta, sono le decisioni dell’arbitro Cüneyt Çakır, che non concede un rigore alla Roma in pieno recupero, nonostante l’ausilio del Var.

“Lo scorso anno abbiamo richiesto il Var in Champions League perché ci avevano rovinato la semifinale – scrive nella notte il presidente della Roma – e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati”. “Schick è stato atterrato in area, il Var lo dimostra, e non viene fatto niente – è lo sfogo di Pallotta, rilanciato dal profilo ufficiale – Sono stufo di questa m…a. Non ho più parole!”.

Dopo 90 minuti intensi, segnati dalle reti di Soares e Mariga per i portoghesi e di De Rossi su rigore per la Roma, è nell’extra time che si decide l’ottavo di finale. Un’ingenuità di Florenzi al 115′, uscito in lacrime dal campo, porta sul dischetto l’ex interista Alex Telles, che realizza il 3-1 definitivo. A far recriminare, però, è il tocco sospetto di Marega che fa cadere in area Schick negli ultimi secondi di gioco. L’arbitro, dopo essersi consultato con il Var, decide di non andare allo schermo per rivedere l’episodio dubbio.

Sorpresa, invece, nell’altra partita di mercoledì, con il Manchester United che ribalta la sconfitta dell’andata ed elimina il Paris Saint Germain: dopo il 2-0 dell’andata, i Red Devils espugnano il Parco dei Principi, imponendosi per 3-1 sui francesi. Decisivo il gol su rigore segnato dagli inglesi al 94′ a Gigi Buffon, colpevole sul secondo gol dello United. Proprio il portiere azzurro ha appena rinnovato per un anno col Psg, dove giocherà fino a 43 anni. Martedì, invece, era stato l’Ajax a ribaltare il punteggio, eliminando il Real Madrid grazie all’1-4 al Santiago Bernabeu.