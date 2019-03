“È una bellissima giornata, c’è tanta gente in piazza: gente allegra, gente che non odia, perché l’odio fa male, chi odia ha paura di tutto. Qui c’è vita, speranza, voglia di andare avanti”. lo ha detto Laura Boldrini arrivando alla manifestazione a Milano ‘People – prima le persone‘. A chi le ha chiesto un commento sulle politiche di Salvini, l’ex presidente della Camera ha risposto: “Non voglio rovinare questa giornata. Questa piazza merita il meglio, c’è un’Italia che ama essere aperta”