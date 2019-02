“Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini. Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l’immigrazione non è un problema“. A dirlo, Angela Bedoni, la mamma di Bakary, un ragazzo africano adottato dalla famiglia residente a Melegnano, in provincia di Milano, dove per due volte sono comparse frasi razziste sul muro di casa.