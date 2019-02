Sono state estratte vive dalla macerie le due persone rimaste coinvolte nell’esplosione della loro abitazione di due piani ad Avezzano, nell’Aquilano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma non ci sono altri dispersi. I due feriti sono stati trasportati in ospedale Ancora non ci sono conferme sulle cause dell’esplosione, l’ipotesi è che si sia trattato di una fuga di gas. Nella palazzina viveva una famiglia di tre persone, ma sembra che al momento dell’esplosione, poco dopo le nove di venerdì mattina, ci fossero in casa solo due persone.