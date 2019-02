Per la verità nelle conclusioni della relazione tecnico giuridica gli esperti scrivevano che i costi in caso di scioglimento dei contratti sottoscritti per la Torino – Lione sono difficili da determinare “in maniera netta“: su questo calcolo, infatti, pesa “la variabile costituita dall’esistenza di più soggetti sovrani che dovrebbero inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive posizioni”. Nella relazione sono indicate cinque diverse voci tra penali, rimborsi e possibile richieste dei rivalsa.

A far nascere il caso è la prima – e più costosa – di queste voci, cioè quella realtiva al “titolo di risarcimento per lo scioglimento dei contratti in corso per servizi d’ingegneria e lavori”. A pagina 51 della relazione i tecnici scrivono che “il costo del contenzioso derivante dalla rescissione dei contratti sottoscritti con le imprese e delle sanzioni, viene considerato nel costo derivante dallo scioglimento dei contratti, che, anche tenuto conto delle criticità derivanti dall’individuazione del diritto di volta in volta applicabile (in conseguenza del carattere transnazionale dell’opera e degli strumenti regolatori), in un range che può arrivare a un massimo del 30% dell’ammontare complessivo dei costi quantificati”. I costi quantificati vengono indicati a pagina 38 in una “forchetta compresa tra un valore minimo di 8.405,8 M€ ed un valore massimo di 8.609,7 miliardi di euro complessivi in Euro costanti gennaio 2012″. Quei due passaggi portano a stimare quel 30% in 2,889 miliardi di euro. La rettifica del ministero è semplice: “La percentuale tra 10 e 30% prevista a titolo di risarcimento non va parametrata sul costo totale dell’opera ma sui contratti effettivamente in essere al momento, cioè su circa 1,3 miliardi: il conto finale per questa voce si aggirerebbe tra i 130 e i 400 milioni”. In questo modo, dunque, si risparmierebbero più di due miliardi e quattrocentomilioni: è quindi uscire dall’opera costerebbe al massimo 1,7 miliardi.

Il dicastero di Toninelli, per la verità, diffonde una doppia errata corrige visto che in un primo momento aveva rettificato un passaggio della relazione, contenuto a pagina 52 che è in realtà corretto. “Il punto A delle conclusioni dell’analisi giuridica – dicono dal Mit – parla chiaramente di “contratti in corso”, per cui il valore del possibile contenzioso, in caso di scioglimento anticipato, andrà parametrato sul valore residuo (cioè il non pagato) dei soli contratti in essere. Dunque, il documento esprime correttamente la necessità di tener conto dei contratti in corso e solo della parte di essi che resta da pagare”. A trarre in errore, come detto, è l’interpretazione di quanto scritto a pagine 51 – dove il 30% è riferito “all’ammontare complessivo dei costi quantificati” – collegato al costo quantificato a pagina 38.