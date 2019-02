Protesta degli allevatori per il prezzo del latte ovino e caprino: chiedono un euro al litro, viene pagato tra i 44 e i 55 centesimi. Un gruppo di allevatori si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini: "Non andate a Milano". Bloccate diverse strade statali, autocisterne in viaggio sotto scorta. Vetri rotti nel più grande caseificio della regione. Coldiretti: "Pagati un'elemosina"

Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata da un’ottantina di allevatori. E autocisterne che viaggiano da e per la regione scortate da polizia e carabinieri. La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, crollato sotto i 60 centesimi al litro, si estende a tutta la regione e il secondo giorno di manifestazioni colpisce diversi luoghi della Sardegna e rischia di avere ripercussioni anche sul campionato di Serie A.

“Gli industriali fanno cartello” – Un gruppo di allevatori, in tarda mattinata, si è presentato infatti davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini, dove si allena la squadra di calcio del Cagliari, sistemando le auto davanti all’ingresso, e chiesto di parlare con i giocatori e la società. Qualcuno ha minacciato di voler stare lì sino al pomeriggio quando i giocatori dovranno uscire dal centro sportivo per partire per la Lombardia per la gara di domenica contro il Milan. Una protesta pacifica, assicurano, chiedendo alla squadra di non giocare, unendosi alla protesta: “Cosa scriverebbero i giornali? Gara rinviata per neve? No, rinviata perché gli industriali del formaggio hanno fatto cartello sul nostro latte”.

Appena 55 centesimi al litro – I pastori rivendicano un prezzo del latte remunerativo di almeno un euro al litro, mentre oggi è pagato intorno ai 55 centesimi quello ovino e 44 quello caprino. “Sveglia alle 5 del mattino per la prima mungitura che sarà ripetuta nel pomeriggio per ottenere da ogni pecora circa un litro di latte al giorno che viene pagato circa 60 centesimi al litro, una elemosina – sottolinea la Coldiretti – che non copre neanche i costi di allevamento e di alimentazione e spinge alla chiusura i 12mila allevamenti presenti in Sardegna”.

Coldiretti: “Scomparse milioni di pecore” – La regione – spiega l’associazione di categoria – è nel Mediterraneo la terra in cui è “più alta la concentrazione di pecore, quasi due ogni abitante” ed è la “regione in cui si trova il 40% delle pecore allevate in Italia che producono quasi 3 milioni di quintali di latte destinato per il 60% alla produzione di pecorino romano (Dop), ma riconosciuti dall’Unione Europea ci sono anche il Fiore Sardo Dop e il Pecorino Sardo Dop. Negli ultimi dieci anni in Italia è scomparso un milione di pecore per colpa di scelte industriali irresponsabili”.

L’assalto al caseificio a Sassari – Quello di Assemini è stato il gesto più eclatante degli ultimi giorni, caratterizzati da blocchi stradali che hanno coinvolto diverse statali della regione, in particolare nella zona dell’Ogliastra. E sabato mattina centinaia di pastori hanno manifestato davanti al caseificio Pinna di Thiesi, a Sassari, una delle più grandi industrie del settore caseario sardo: arrivati davanti allo stabilimento e agli uffici dell’azienda, i pastori hanno gettato il latte contro i muri perimetrali e le vetrate, sfondate da alcuni contestatori con dei bidoni da 50 litri svuotati poi all’interno degli uffici. Poco prima gli allevatori avevano bloccato una cisterna lungo la strada, a poche centinaia di metri dal caseificio, sversando sull’asfalto 30mila litri di latte.

I blocchi stradali e le cisterne sotto scorta – La rabbia degli allevatori si è riversata anche lungo la Statale 131, la principale arteria sarda che collega Cagliari con Sassari. I manifestanti hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Giave, nel Sassarese e gli automobilisti hanno solidarizzato con gli autori della contestazione. Altri blocchi stradali si registrano nel Nuorese e in Ogliastra, in particolare sulla Statale 125 nei pressi di Cardedu, e sulla Ss 129 a Orotelli. La protesta si è accesa anche a Mamoiada, sempre in provincia di Nuoro, dove un’ottantina di allevatori ha gettato il latte in piazza, all’uscita del paese. Le continue azioni dei pastori hanno anche costretto due autocisterne sbarcate ad Olbia e provenienti da Livorno a viaggiare scortate da quattro auto dei carabinieri. Le cisterne sarebbero vuote e dirette verso punti di raccolta del latte. Una invece sarebbe piena di latte proveniente da un paese comunitario e diretta verso un caseificio industriale.