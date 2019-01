Ja Ja Bari è un richiedente asilo del Guinea. Domani dovrà salire su un autobus e non sa ancora dove andrà. Arrivato in Italia due anni fa, è uno degli ospiti del cara Castelnuovo di porto dove è tutt’ora in corso lo sgombero e il trasferimento degli ospiti.”Io perdo tutto – dice – a luglio avevo trovato un lavoro e il mio capo mi ha detto che mi avrebbe fatto un contratto una volta rinnovato il permesso di soggiorno. Mi avevano fissato l’appuntamento il 23 febbraio alla Questura di Roma”