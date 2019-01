“Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro dell’Interno. Salvini, poi, ha commentato il caso della finale di Supercoppa tra Juventus e Milano, che si disputerà in Arabia Saudita, dove le donne, se vogliono andare allo stadio, devono essere accompagnate da un uomo in settori specifici degli spalti: “È una schifezza. Dove sono le femministe, dove sono le Boldrini di turno?”.