Il leader del M5s difende quella che è la misura bandiera dell'alleato di governo della Lega, Matteo Salvini: "Se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male". Ieri l'atto di "disobbedienza" del primo cittadino di Palermo seguito da alcuni colleghi: ""Ho disposto la sospensione del decreto e ho dato incarico all’ufficio legale di adire il giudice. Io vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale per violazione dei diritti umani e per violazione di articoli specifici della Costituzione"

La protesta dei sindaci guidata da Leoluca Orlando contro il decreto sicurezza?.”Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un pò di sinistra facendo un pò di rumore”. Parola di Luigi Di Maio che in questo modo difende quella che è la misura bandiera dell’alleato di governo Matteo Salvini. “Se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”, ha rincarato la dose il vicepremier. Un vero e proprio attacco contro i primi cittadini che hanno seguito il sindaco di Palermo, annunciando di voler disobbedire sull’applicazione del dl sicurezza.

Orlando: “Ricorrerò al giudice civile” – “Ho disposto la sospensione del decreto e ho dato incarico all’ufficio legale di adire il giudice. Io vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale per violazione dei diritti umani e per violazione di articoli specifici della Costituzione. Occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio”, ha detto a Sky TG24 Orlando, che ieri aveva chiesto al dirigente del suo comune di non mettere in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Iniziativa che aveva raccolto il sostegno di una serie di altri sindaci di città importanti, seppur con alcune distinzioni: da Luigi De Magistris a Napoli a Dario Nardella a Firenze, fino a Pierfrancesco Majorino, assessore al comune di Milano.

Majorino, De Magistris, Nardella con Orlando – “Iscriverei un richiedente asilo a Napoli all’anagrafe? Assolutamente sì, di fronte a persone che hanno dei diritti che devono essere riconosciuti il Comune di Napoli risponderà alla Costituzione, non a Salvini“, dice il primo cittadino partenopeo. “A Firenze non violeremo alcuna legge, non darò alcuna istruzione in questo senso. Stiamo valutando insieme ai nostri avvocati e con alcuni costituzionalisti anche una strada perché si possa arrivare alla Corte Costituzionale, ben sapendo che i Comuni non hanno la facoltà di fare un ricorso diretto, ma possono appellarsi al giudice ordinario o al giudice amministrativo affinché venga posta la questione in via incidentale”, è invece la posizione del sindaco fiorentino. “Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte. Una strada è quella indicata da Orlando (giusta politicamente al di là del numero dei casi) Un’altra sarà quella di aiutare comunque chi finirà in strada. E Milano scenderà in piazza il 2 marzo”, scrive su twitter Majorino.

Salvini: “Col Pd caos e clandestini” – Dopo la prima giornata di polemiche, Salvini ha replicato sui twitter: “Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!”. Uno dei suoi bracci destri, il sottosegretario Stefano Candiani, ha invece spiegato che i primi cittadini che non rispetteranno il decreto vanno incontro a conseguenze: “Sono i sindaci di quella sinistra che non è al governo che stanno utilizzando questo strumento per fare opposizione politica, tant’è che Orlando non disattende la legge ma dice al suo funzionario di mettere le pratiche nel cassetto. Chi disattende le leggi dello Stato va incontro alle sanzioni previste. Non manderemo i carabinieri, ci sono gli strumenti di legge per surrogare e sostituire chi disattende la legge. Certo è molto curioso che chi mette la Costituzione come baluardo da difendere poi ne disattenda i principi”.

Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia! https://t.co/3XFi6lAvfx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 gennaio 2019

Orlando: “Decreto dal volto disumano” – Il primo cittadino siciliano, da parte sua, è tornato a spiegare perchè non applicarà il dl Sicurezza. “Io, come sindaco andrò davanti al giudice civile e dirò che faccio un’azione di accertamento per verificare se questa legge del Parlamento sia conforme o non conforme. Se il giudice ritiene che sia non manifestamente infondata e sia rilevante ai fini della decisione rimetterà gli atti alla Corte Costituzionale. Laddove ci siano dubbi il sindaco, firmando e assumendosi la responsabilità, decide di sospendere in attesa di avere una valutazione definitiva da parte della Corte Costituzionale”, dice Orlando. Che poi torna a spiegare: “C’è una parte di competenza comunale nella quale il decreto manifesta il suo volto disumano e criminogeno perché stiamo parlando di quella parte del provvedimento che rende concretamente illegittimi coloro che sono legittimi. Siamo in presenza di un provvedimento che rende coloro che hanno un regolare permesso di soggiorno ad essere dall’oggi al domani senza diritti. Tutto questo è in palese violazione dei diritti costituzionali. È dovere di un Sindaco non scaricare sui dipendenti comunali la responsabilità, per questo ho disposto per iscritto di sospendere l’attuazione di questo decreto, perché siamo in presenza di una violazione di diritti umani che non sono poi risarcibili”.