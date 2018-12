Lite in Senato durante la discussione generale sulla manovra, tra la parlamentare del Pd Monica Cirinnà e quella del Movimento 5 stelle Michela Montevecchi.”Siamo in Aula con lo spettacolo desolante di una legge di bilancio che arriva senza relatore, per la prima volta nella storia della Repubblica. – ha detto Cirinnà durante il suo intervento – E con una prima volta anche per un Presidente della Commissione bilancio. Guardate il banco vuoto della Commissione. Questa è la prova provata che, anche sulle Commissioni, voi avete messo una pietra tombale, sul luogo della democrazia e del confronto. Fatevi dare una lezione di Costituzione: state lì e metteteci la faccia metteteci la faccia”. A questo punto la senatrice viene interrotta dalle proteste provenienti dai banchi della maggioranza e dagli applausi dei colleghi del Pd. “Vergognati! Noi lezioni di Costituzione non le prendiamo da nessuno” le urla la senatrice dei 5 Stelle Michela Montevecchi. Discussione che è andata avanti durante l’intero discorso della senatrice dem e che ha costretto la presidente dell’Aula a minacciare esplusionei. Il maxiemendamento è atteso nel pomeriggio a Palazzo Madama, mentre il voto è previsto in tarda serata