Niente primarie e incoronazione diretta di Davide Faraone, proconsole di Matteo Renzi sull’isola. È lo scenario che si concretizzerà nelle prossime ore per il Partito democratico sull’isola. Dove tanto per cambiare, i dem si trovano in una situazione caotica. L’ex sottosegretario renziano, infatti, è rimasto l’unico candidato alle primarie, dopo il ritiro dell’altra pretendente alla segreteria regionale: Teresa Piccione, esponente dell’area che fa capo a Nicola Zingaretti, ma appoggiata anche da Enrico Franceschini e Andrea Orlando.

Il ritiro dell’ex deputata è arrivato nel giorno in cui la commissione nazionale ha fissato l’elezione del nuovo segretario in Sicilia per il 16 dicembre, posticipando i congressi provinciali dopo la consultazione nei gazebo. È probabile, però, che le primarie in Sicilia non saranno né il 16 dicembre né mai. A deciderlo sarà la commissione regionale per il congresso: dovrà stabilire se annullare o celebrare ugualmente le elezioni nei gazebo, visto che è in corsa un unico candidato. Una decisione che arriverà nelle prossime 24 ore: domani, infatti, è previsto il deposito delle liste dei candidati del mozioni. Le primarie regionali del Pd, infatti, non eleggono direttamente il segretario ma solo i candidati al congresso: saranno questi ultimi a indicare il numero uno del partito. Proprio per questo motivo, dopo il deposito delle liste dei candidati, non sarà più necessario svolgere le primarie: in campo è rimasto soltanto Faraone. Che dunque si prepara ad essere nominato segretario dei dem siciliani.

L’unica sfidante di Faraone era appunto Piccione, ex deputata dell’Areadem che però chiedeva una data per i congressi provinciali precedente alle primarie e non successiva. Informata della decisione della commissione nazionale di garanzia ha fatto un passo indietro attaccando i renziani. “Quelle di domenica, in Sicilia, saranno le primarie fondative del partito di Renzi e non le primarie del Partito Democratico. Per questa ragione ritiro la mia candidatura”, dice Piccione. “La maggioranza renziana – continua – ha impedito lo svolgimento dei congressi dei Circoli e delle Federazioni provinciali, mortificando il libero dibattito degli iscritti e degli elettori e la loro partecipazione. Non intendo concorrere a false primarie senza regole, soprattutto dopo manifestazioni e segnali evidenti, ed inquietanti, della partecipazione di uomini estranei al Partito democratico, che – conclude l’ex candidata alla segreteria regionale del Pd in Sicilia – inquinerebbero irrimediabilmente il risultato elettorale del congresso”.

Una decisione, quella dell’esponente della corrente di Franceschini, che ha mandato in tilt il partito: il segretario uscente del Pd e presidente della commissione regionale per il congresso, Fausto Raciti, rientrerà in serata a Palermo da Roma dove è impegnato nei lavori parlamentari. Raciti è autore del ricorso accolto dalla commissione di garanzia che ha “congelato” i congressi provinciali orginariamente previsti tra il 21 novembre e il 2 dicembre. In base alla delibera dell’organismo di partito la nomina dei componenti delle commissioni provinciali per il congresso spetta alla commissione regionale e non alle direzioni provinciali: proprio questo punto era stato il “nodo” che contrapponeva Piccione e Faraone. Nonostante i ricorsi, alcuni circoli del catanese avevano celebrato i propri congressi che a questo punto non sarebbero validi. Ma d’altra parte il Pd in Sicilia un segretario lo ha già: il renziano Faraone.