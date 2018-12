“C’è un giovane italiano ricoverato in condizioni critiche”. Così Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme parla di Antonio Megalizzi, l’italiano coinvolto nell’attentato di Strasburgo.

E, a proposito di un eventuale passaggio italiano dell’autore dell’attentato, Salvini ha risposto: “Aspetto evidenze. Non sono in grado di confermare nulla. Siamo ancora in attesa di capire, stiamo ricostruendo eventuali passaggi italiani del soggetto in questione. Il problema sono i foreing fighters di ritorno. E’ difficile bloccare il singolo ma la condivisone dei dati a livello europeo può ridurre il rischio”.