Il governo degli Stati Uniti contro Huawei. Secondo quando scrive il Wall Street Journal – citando persone a conoscenza della situazione – l’amministrazione del presidente Donald Trump ha avviato una “straordinaria campagna di sensibilizzazione” per persuadere i paesi alleati, tra i quali l’Italia, a non usare le apparecchiature prodotte dalla società cinese. Secondo funzionari americani citati dal quotidiano economico, ci sarebbero rischi concreti in merito alla cybersicurezza. Le controparti governative e i dirigenti delle telecomunicazioni dei Paesi amici sarebbero già stati informati.

Non si è fatta attendere la replica di Huawei, che tramite il suo portavoce si è detta “sorpresa dai comportamenti del governo Usa descritti dal Wall Street Journal – si legge in una nota – se il comportamento di un governo si estende oltre la sua giurisdizione, tale attività non dovrebbe essere incoraggiata. Prodotti e soluzioni Huawei sono ampiamente usati in oltre 170 Paesi in tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono perché si fidano pienamente”.

Huawei ha ripetutamente negato di impegnarsi in attività di intelligence per qualsiasi governo. L’azienda con sede a Shenzhen è una delle numerose società tecnologiche cinesi finite nel mirino di Washington nella guerra commerciale dei dazi che si sta intensificando tra i due Paesi.