Spaventoso incidente a 11 giri dalla conclusione del Gp di Macao di F3, in Cina, con protagonista Sophia Floersch. La 17enne tedesca finisce in testacoda, colpisce un’altra monoposto, si impenna a termina la sua corsa contro le reti di protezione dopo un volo pauroso. Nell’incidente, oltre Floersch, sono coinvolte altre quattro persone, tutte coscienti durante il trasferimento in ospedale: il pilota giapponese Sho Tsuboi, colpito dalla tedesca, due fotografi e un commissario di gara. Il Gp lo vince il britannico Dan Ticktum, con Mick Schumacher che chiude al quinto posto.

Per la pilota tedesca, al momento, si parla di “frattura spinale”.