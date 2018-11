Un video, pubblicato da ViterboNews24, ritrae il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi mentre “apparentemente ubriaco” si rotola per terra in una stazione di servizio e la sua collaboratrice tenta di rimetterlo in piedi. Secondo la ricostruzione del giornale online viterbese il politico sarebbe crollato a causa dei festeggiamenti eccessivi in una serata di gala a palazzo Brancaccio (Roma), dove aveva ricevuto un premio.

Circostanza smentita dallo stesso Sgarbi, che ha annunciato querela contro la testata e i commentatori che gli hanno attribuito uno stato di ebbrezza alcolica: “Essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto, ed ebbro soltanto di libri, ritengo offensiva, perché totalmente falsa e tendenziosa, la ricostruzione di www.viterbonews24.it di una serata (il 9 novembre) in cui ho ricevuto un premio di lunga tradizione, ”Giusta causa”, in palazzo Brancaccio a Roma, e di un viaggio notturno verso Tarquinia per partecipare ai funerali di Omero Bordo, nel Duomo, dove ho pronunciato un’orazione funebre, severa e commossa, di cui non ho letto traccia. Le registrazioni in mio possesso di tutti i momenti della serata, del viaggio e del rito funebre, consentono di accertare la verità smentendo totalmente l’articolo della testata viterbese. Per questo ho deciso di sporgere denuncia contro il giornale e i commentatori che mi hanno gratuitamente insultato”.