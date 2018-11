Un morto e due feriti, oltre all’attentatore, che versa in condizioni critiche dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco esploso dalla polizia. È quanto accaduto venerdì a Melbourne, in Australia, per i quali la polizia al momento non ha rinvenuto legami con il terrorismo: le forze dell’ordine sono intervenute dopo che un uomo ha mandato il proprio veicolo a sbattere contro il centro commerciale di Bourke Street, nel centro di Melbourne, intorno alle 16.20 locali, e poi ha lanciato un ordigno esplosivo nel veicolo che è esploso incendiandosi. Quindi l’uomo ha accoltellato diversi passanti e all’arrivo della polizia ha affrontato gli agenti, che gli hanno sparato. Sul posto è arrivata la polizia antiterrorismo, che ha avviato le indagini.