Una persone è rimasta uccisa a coltellate e altre due sono state ferite a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma che a sua volta è stato ferito dagli agenti. La polizia ha fatto sapere che alcuni agenti in un primo momento hanno risposto a una chiamata per “un’auto incendiata” nel centro della città. I media locali hanno diffuso le immagini che mostrano un uomo robusto che cercava di colpire con un coltello i poliziotti intervenuti. L’uomo è stato poi ferito da colpi di pistola dalla polizia ed è ora in condizioni critiche. Secondo la polizia non ci sono legami con il terrorismo