Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati.

La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale l’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d’altezza. Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello.

(fonte video Facebook Nicola Giuliano)