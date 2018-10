Un ragazzo di 17 anni si è fatto esplodere ad Archangelsk, nella Russia settentrionale, vicino alla sede regionale dell’Fsb (ex Kgb), i servizi di sicurezza interna. La deflagrazione è avvenuta questa mattina poco prima delle 9 ore locali e ha coinvolto altre tre persone, dipendenti dell’Fsb, rimaste ferite. Il kamikaze è morto. La notizia è stata riportata dai media locali e confermata dalle autorità.

“Secondo i dati preliminari, la persona, che è entrata nell’edificio, ha preso dalla sua borsa un oggetto non identificato che è poi esploso tra le sue mani provocando ferite mortali”, ha detto un portavoce del comitato anti-terrorismo russo alla Tass, l’agenzia di stampa.

Già poco dopo l’esplosione, il governatore della città, Igor Orlov, aveva dichiarato che l’esplosione era avvenuta internamente al palazzo ed era stata causata da un ordigno non identificato. Il portavoce del dipartimento regionale di Archangelk, Yelizaveta Semushina, ha inoltre sottolineato che la persona rimasta uccisa non era un dipendente dell’Fsb.

Explosion in Arkhangelsk: witness say “several people in blood”. 1 killed, 3 wounded reported at this moment https://t.co/4OUXcR5wE3 pic.twitter.com/4Y2QzkIMwm #Russia

— Liveuamap (@Liveuamap) 31 ottobre 2018