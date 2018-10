Circa 300 persone tra soldati, agenti di polizia e pescatori sono impegnati nelle ricerche delle vittime, o di eventuali sopravvissuti, del volo Lion Air caduto in mare oggi dopo il decollo da Giacarta: finora non è stato recuperato alcun corpo, né sono stati trovati superstiti. Le autorità hanno reso noto che le acque in cui è caduto l’aereo – a ovest di Giava – sono profonde 30-35 metri e che i sommozzatori stanno cercando il relitto dell’aereo. A bordo, secondo i media, c’erano 189 persone.

L’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri Bnpb ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smartphone, libri, borse e parti della fusoliera dell’aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell’area. La Bnpb ha specificato che sul volo c’erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e sette membri dell’equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e un campo di detriti in mare. Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha espresso le sue condoglianze in un discorso tv alle famiglie delle vittime e ha aggiunto che il governo è concentrato in queste ore nelle operazioni di ricerca dei corpi delle vittime.



Il veivolo in precedenza aveva avuto un problema tecnico che aveva richiesto la sua messa a terra per le riparazioni come hadetto l’amministratore delefato della compagnia. “È stato riparato a Denpasar (Bali) e poi portato a Giacarta”, ha riferito Edward Sirait senza specificare il tipo di problema. “Gli ingegneri di Giacarta hanno ricevuto alcuni appunti ed hanno effettuato un’altra riparazione prima di decollare. È la normale procedura per qualsiasi aereo”. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, era in viaggio da Denpasar a Giacarta il giorno prima della tragedia quando i piloti hanno scoperto il problema.

Subito dopo il decollo il pilota aveva chiesto alla torre di controllo di poter tornare indietro: i controllori di volo hanno autorizzato il rientro, ma l’aereo è poi scomparso dai radar come ha riferityo Sindu Rahayu, capo delle relazioni pubbliche della Direzione generale dell’aviazione civile indonesiana, secondo quanto riporta il Daily Mail.