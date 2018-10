“Fermate il decreto Salvini”. È questo l’appello lanciato dalla rete Europasilo che oggi a Torino, in piazza Castello, ha chiamato a raccolta centinaia di persone in segno di protesta contro il decreto sicurezza: “Il decreto sicurezza, se attuato così come è cancellerà diritti costituzionali e uguaglianze sostanziali e porterà centinaia di persone in strada senza un vero progetto di vita facile preda di marginalità e sfruttamento”.