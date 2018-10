Il presidente Usa ha annunciato l'imminente ritiro degli aiuti umanitari a Honduras, Guatemala e El Salvador, colpevoli di non aver fermato l'onda umana sul nascere. "Le fake news vi fanno credere che siano persone meravigliose, ma la verità è che ci sono brutte persone in quel gruppo, soggetti pericolosi. Questo paese non li vuole", ha detto durante un comizio in Arizona

Nonostante gli anatemi di Trump e le centinaia di militari schierati dal Messico, la carovana di honduregni non si è fermata. La gran parte dei migranti – ormai sono circa 7mila – partiti oltre una settimana fa da San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras, è riuscita a varcare il confine tra Guatemala e Messico, presidiato da mille agenti di polizia in assetto antisommossa e grate d’acciaio alte tre metri. Hanno attraversato il rio Suchiate, che divide le città di Hidalgo e Tecùn Umàn segnando la frontiera tra i due stati, pagando 10 quetzal (poco più di un dollaro) ai traghettatori abusivi o guadando direttamente l’acqua nei punti in cui è più bassa. Alcuni, poi, hanno sfondato le recinzioni, provocando la reazione della polizia messicana che ha attaccato la carovana con lacrimogeni e manganelli. E Donald Trump è sempre più nervoso: oggi ha fatto sapere di aver allertato la guardia di frontiera e l’esercito in previsione di un eventuale arrivo al confine Usa dei profughi, definito “un’emergenza nazionale“. Ha poi ribadito ciò che già aveva minacciato nei giorni scorsi: e cioè che per rappresaglia verso Guatemala, Honduras e El Salvador, colpevoli di non aver fermato il fiume umano sul nascere, ritirerà a tutti e tre i Paesi gli aiuti umanitari.

“I militari messicani stanno combattendo persone davvero cattive in quel gruppo”, ha detto ieri davanti a 4mila persone durante un comizio in Arizona, “voi vedete le persone che arrivano e ascoltate le fake news che vi propongono, e pensate che siano tutti persone meravigliose! Ma ci sono brutti soggetti in quei gruppi, bad hombres, e vi dirò una cosa: questo Paese non li vuole! Vogliono sfondare il nostro confine, violare le nostre leggi e sconvolgere il nostro Paese”, ha ammonito. Sono 2mila i migranti intercettati dalla polizia messicana e rimpatriati in Guatemala. In questo momento la carovana si trova intorno a Tapachula, nel sud del Messico, e procede verso nord.