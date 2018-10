Un lotto di confezioni di tonno Mareblu da 12 scatolette con scadenza 5 gennaio 2023 è stato ritirato dal commercio dal ministero della Salute. Come è possibile leggere nel richiamo pubblicato sul sito del dicastero il prodotto è stato ritirato “a scopo precauzionale, per potenziale problema di produzione legato all’integrità delle lattine che potrebbe compromettere la qualità del prodotto”. Quindi non si deve consumare il prodotto che va restituito nel punto vendita di acquisto. I negozi di una grande catena di supermercati hanno già predisposto il ritiro, specificando comunque che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu o lotti con altre date di scadenza.

Il link al sito del ministero della Salute per consultare il richiamo