A Piazzapulita (la7) lo scontro tra l’economista della Lega Claudio Borghi e il giornalista Federico Fubini. Tema del contendere l’acquisto, da parte di Borghi, di titoli di Stato: “Lei compra titoli di Stato e muove il mercato con le sue dichiarazioni?”. Il leghista replica rivendicando la scelta di acquistare titoli di Stato: “Non come faceva Renzi che spingeva altri a comprare azioni Monte dei Paschi e poi Mps precipitava. Io investo miei soldi, li tengo lì e non li muovo. Non faccio trading”