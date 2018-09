Festa in piazza dei parlamentari M5s, tra cori e bandiere, dopo l’intesa raggiunta sulla manovra al 2,4% di deficit sul Pil. Il documento finanziario è stato approvato dal Consiglio dei ministri poco dopo le 23. Un risultato celebrato di fronte a Palazzo Chigi da deputati e senatori pentastellati, mentre il vicepremier Luigi Di Maio e gli altri ministri M5s si sono affacciati per esultare dal balcone della sede del governo. “Ce l’abbiamo fatta”, ha rivendicato Di Maio, prima di scendere in piazza per festeggiare con gli stessi eletti pentastellati e rilasciare le interviste ai cronisti.