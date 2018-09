Rocco Casalino, dopo la diffusione dell’audio in cui attaccava i dirigenti e i funzionari del Ministero dell’Economia, minacciandoli di farli fuori se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza, è stato intervistato da Andrea Scazzola per DiMartedì, su La7. “C’è stata una bufera per nulla, sono così intoccabili questi burocrati? Immaginavo che l’audio restasse privato tra me e giornalisti con cui si è instaurato un rapporto di fiducia e confidenza”.