Presentato sabato sera, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in anteprima fuori concorso al Roma Creative Contest il cortometraggio Elias, prodotto da Chef Rubio con la sua società Tumaga in collaborazione con Image Hunters. “Una storia di amicizia nata in case e campi rom”, spiega il regista Brando Bartoleschi. I protagonisti sono rom attori non professionisti. “Se le persone che lo guardano non vogliono andare oltre il pregiudizio, questo film non ha alcun significato in questo momento storico – dice Chef Rubio -. Ma il corto può avere invece grande significato per chi ha voglia di mettersi in discussione, andare oltre il pregiudizio e capire che sono proprio come noi”, dice Chef Rubio.