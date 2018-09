Il dato è stato comunicato dal ministero dei Trasporti. Tra i 41 passeggeri recuperati "molti versano in condizioni critiche": l'ultimo ad essere salvato un ingegnere che si era riparato in una camera stagna

Oltre cento, forse 200, c’è chi si spinge a dire che alla fine il conto delle vittime potrebbe toccare quasi le 400 persone. Il ribaltamento del traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania, potrebbe diventare una delle tragedie navali con il maggior numero di morti della storia recente. La motonave – secondo le prime ricostruzioni – si è piegata su un fianco per poi capovolgersi e affondare quando gli oltre 400 passeggeri si sono spostati su un lato durante la navigazione da Bugoroga all’isola di Ukara. Il traghetto, in realtà, stando alle autorità locali, non avrebbe dovuto portarne più di, 100 ma era sovraccarico perché nella città di partenza era giornata di mercato.

Al momento sono 196 i morti confermati, riferisce il ministero dei Trasporti. E tra i 41 passeggeri recuperati “molti versano in condizioni critiche”. L’ultimo ad essere salvato è stato un ingegnere, che si era chiuso in una camera dotata di aria sufficiente per sopravvivere a lungo. Ma ora, a tre giorni dall’incidente, la speranza di trovare altre persone vive è quai nulla.

Se le stime sulle 400 persone a bordo dovessero essere confermate, il numero delle vittime è destinato superare abbondantemente le cifre ufficiali finora diffuse. Si tratta di uno dei disastri più pesanti nella storia moderna della navigazione. La Tanzania era già stata il teatro di incidenti con un alto numero di morti. Nel 2012 in 145 persero la vita durante la navigazione verso l’isola di Zanzibar. E un anno prima, sempre nella stessa zona, era morti in quasi 200.

Sempre nel lago Vittoria, nel 1996, invece morirono in 800 per il rovesciamento della motonave Bukoba. Uno dei peggiori disastri dei traghetti del secolo scorso. È del giugno 2008 la tragedia al largo dell’isola di Sibuyan, nelle Filippine: circa 800 persone perdono la vita nel naufragio di un traghetto, affondato in mezzo alle onde gigantesche sollevate dal tifone Fengshen. A bordo del Princess of Stars, in navigazione tra Cebu e Manila, ci sono 724 passeggeri e 121 membri d’equipaggio. Non c’erano turisti in vacanza alla ricerca delle meraviglie del Mar Rosso sulla nave Al Salam Boccaccio 98, costruita nel 1970 a Castellammare di Stabia e poi venduta dalla Tirrenia, che il 3 febbraio 2006 si inabissa con 1.400 persone tra pellegrini ed emigranti egiziani, di ritorno dall’Arabia Saudita.

I corpi senza vita di centinaia di persone, molti dei quali di bambini, nel settembre 2002 sono stati restituiti dal fiume Gambia due giorni dopo il naufragio della nave senegalese Jola avvenuto davanti alle coste dell’Africa occidentale. Il settembre 1994, a 86 metri di profondità, nel Mar Baltico, imprigionati nel traghetto ‘Estonia’, colato a picco, si trovano i cadaveri di 811 persone per il peggior incidente nella storia recente dell’Europa. Negli anni ’80 invece una delle più tragedie si verifica nelle Filippine: la petroliera MV Victor e la nave passeggeri Dona Paz entrano in collisione. Nell’incidente muoiono più di 2mila persone, solo 26 quelle tratte in salvo.