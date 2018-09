Il presidente della Camera interviene alla festa di Mdp e dice la sua sulla "pace fiscale" annunciata dal governo: "Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace. Il condono incoraggia a evadere e costruire abusivamente". Sul M5S: "Lavoro per sintetizzare le diverse posizioni, nell'interesse del Paese". E a proposito della politica migratoria dell'alleato di governo Salvini ribadisce: "Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare"

“Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente perché dopo 10 anni puoi sanare, è chiaro che ogni condono va in questa direzione“, è il ragionamento del presidente della Camera.

“Nel Movimento 5 stelle io lavoro per sintetizzare le diverse posizioni, nell’interesse del Paese”, ha poi dichiarato. “Se sono di sinistra? Non sono mai stato iscritto a un partito, ma ho votato a sinistra per tradizione familiare. All’inizio nel Movimento c’erano persone di sinistra e di destra, che cercavano di lavorare per costruire un qualcosa che andasse oltre, nel’’interesse delle nostre città e dei nostri territori”. Un atteggiamento che Fico vorrebbe portare aventi: “La fatica di discutere, di confrontarsi per non dividersi, ma per cercare di costruire qualcosa”.

Come già aveva fatto nelle scorse settimane, poi, l’esponente 5 Stelle si esprime in netta contrapposizione con alcune delle prese di posizione dall’alleato di governo Matteo Salvini: dalla politica migratoria al rapporto con il presidente dell’Ungheria Viktor Orban: “Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare. Il punto centrale è che Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani, perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista“, ha detto. “L’Italia deve salvare tutte le vite in mare. Se è in grado bene, se no deve chiedere aiuto a tutti. La Libia non è in grado di farlo”, ha aggiunto in quella che è praticamente una replica a Luigi Di Maio. “Per fortuna – ha detto il vicepremier – oggi non ci sono più Ong nel Mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti”.

Alla fine il coordinatore di Mdp Roberto Speranza, l’ha buttata sull’ironia, invitando la terza carica dello Stato ad iscriversi al proprio partito: “Una tessera la teniamo, perché molte delle cose che hai detto superano a sinistra i nostri militanti”.