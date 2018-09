Alla Juventus sono serviti due rigori imparabili di Miralem Pjanic e una prodezza di Szczesny che, al ’95, ha neutralizzato il penalty di Parejo per espugnare il Mestalla di Valencia. Due gol che regalano ai bianconeri i primi tre punti nel girone e danno il via alla corsa della squadra di Massimiliano Allegri verso la fase a eliminazione della Champion’s League. Ma la partita di mercoledì sera era attesa anche come l’esordio di Cristiano Ronaldo in bianconero sul palcoscenico europeo. Un esordio macchiato da un cartellino rosso arrivato troppo presto (e troppo severo) che ha rinviato l’esordio del portoghese nelle notti “stellate” a data da destinarsi.

L’espulsione di Ronaldo non è però un semplice episodio nel contesto dell’intera partita, perché arrivata dopo appena 29 minuti, con le squadre ancora in parità. Inserimento in area del portoghese, leggero contatto con l’ex Inter Murillo che si butta a terra. Il cinque volte Pallone d’Oro non ci sta e si avvicina al difensore colombiano, gli urla di non simulare e lo afferra leggermente per i capelli, un gesto al massimo punibile con un giallo. Il giocatore del Valencia scatta in piedi e ne nasce un breve battibecco senza conseguenze. Ma l’arbitro di linea, come si leggerà poi dal labiale, suggerisce all’arbitro: “Gli ha tirato i capelli, è da cartellino rosso”.

E rosso sia, con Ronaldo che esce quasi in lacrime ripetendo “non ho fatto niente”. Dopo nemmeno 29 minuti di gioco la Juventus è in dieci, ma la sua superiorità sugli spagnoli emergerà comunque nel corso della gara, permettendo ai bianconeri di portare a casa un 2 a 0 fuori casa e tre punti fondamentali. Ora si dovrà attendere il giudice sportivo per capire l’entità della squalifica a Cristiano Ronaldo e sapere quando il portoghese potrà avere il suo primo, vero esordio europeo in bianconero.