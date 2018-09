“Paola Taverna ha annunciato che non parlerà più di vaccini e che ha vaccinato il figlio? Evidentemente nel M5s non ha prevalso la sua linea, che è No Vax mascherata da libertà vaccinale, ma, al momento, quella governativa”. Sono le parole dell’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. La deputata di Civica e Popolare definisce “incredibile” il ragionamento della vicepresidente del Senato M5s, che tempo fa affermò che ‘da piccoli ci si immunizzava andando in processione dai cugini malati’: “Taverna dice: ‘Io i miei miei figli li ho vaccinati tutti, però voglio la libertà di scelta per gli altri’. E che significa? Siccome i tuoi figli sono vaccinati e sono al sicuro, non ti importa di quello che può succedere ai bambini che non possono essere vaccinati, o agli adulti che non sono vaccinati e magari non lo sanno, o agli anziani che, se contraggono alcune malattie, possono avere conseguenze molto gravi. E questo è il senso dell’immunità di gregge”. E chiosa: “Questo è un atteggiamento non accettabile. Quello che accade per le vaccinazioni è che si scambiano per terapia, quando invece sono un mezzo di prevenzione. L’unico modo per sradicare alcune malattie è vaccinare tutta la popolazione”.