Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari.

Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona rossa ma anche comune e regione si riuniranno a Certosa, vicino al ponte di Ferro al limitare dell’area evacuata per la commemorazione e un momento di raccoglimento. Ci saranno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, il prefetto Fiamma Spena e il vescovo ausiliare di Genova, monsignor Nicolò Anselmi.